सेलिना जेटली: 'डर है मां का प्यार न भूल जाओ', दिवाली पर बेटों से दूर हैं एक्ट्रेस; छलका दर्द; कही ये बात

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सेलिना ने 8 नवंबर को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की। इसमें उन्होंने बताया कि यह लगातार दूसरी दिवाली है, जब वह अपने बच्चों के साथ नहीं हैं। उन्होंने अपने बेटों विंस्टन, विराज और आर्थर को याद करते हुए लिखा कि यह सोचकर उनका दिल टूट जाता है कि उनके मासूम बच्चे इतनी तकलीफ से गुजर रहे हैं और उन्हें किसी एक का पक्ष चुनने जैसा महसूस हो रहा है।सेलिना ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'यह सोचकर मेरा दिल टूट जाता है कि तुम्हारे छोटे और मासूम दिल इतना दर्द झेल रहे हैं। तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हें किसी एक का पक्ष चुनना है। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं तुम्हें बताई जा रही बातों के बीच तुम अपनी मां का प्यार न भूल जाओ।'