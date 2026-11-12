ये प्रेम मोल लिया: छठ से पहले रिलीज हुआ हिमेश रेश्मिया का गाना, 'बुलाए छठी मां' में चला श्रेया की आवाज का जादू

लगभग तीन मिनट के गाने में शरवरी वाघ और आयुष्मान खुराना छठ पूजा करते हुए नजर आते हैं। गाने के विजुअल काफी रियल और शानदार लग रहे हैं। गाने में त्योहार के पलों की झलक दिखाई गई है। शरवरी और आयुष्मान खुराना को छठ पर्व मनाते दिखाया गया है। दोनों घाट पर जाकर सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं।