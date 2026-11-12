टाइगर हमले पर क्या बोले जैकी श्रॉफ?: 'काली खेती' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पूछा गया सवाल, मिला ऐसा रिएक्शन

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विज्ञापन जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ पर हमले के लगभग महीना हो चुका है। 18 अक्तूबर को जब टाइगर मुंबई के एक फुटबॉल ग्राउंड से निकल रहे थे, तब तीन लोगों ने उनकी कार पर गोलियां चलाईं। इस घटना में ड्राइवर समेत दो लोग घायल हो गए। हाल ही में जैकी श्रॉफ अपनी अपकमिंग फिल्म 'काली खेती' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंचे। यहां उनसे टाइगर पर हमले के मामले में पूछा गया। जानिए उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दी?

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टाइगर पर हुई फायरिंग पर क्या बोले जैकी श्रॉफ?

हिंदी फिल्म 'काली खेती' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान एक रिपोर्टर ने जैकी से टाइगर मामले पर उनकी राय जाननी चाही। मगर जैकी श्रॉफ चुप रहे और इसके बजाय उन्होंने भीड़ की तरफ 'फ्लाइंग किस' दिया। उन्होंने अपने कान भी पकड़े और ऊपर आसमान की ओर इशारा किया। हमले के बाद टाइगर भी काफी हद तक लोगों की नजरों से दूर हैं और उन्होंने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

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टाइगर की टीम ने जारी किया था बयान

घटना के दिन अभिनेता की टीम ने एक छोटा सा बयान जारी कर फैंस को टाइगर की सलामती के बारे में बताया था। बयान में कहा गया, 'टाइगर ठीक हैं।' इस घटना के बाद टाइगर के हाथों, बांहों और छाती पर खरोंच, चोट के निशान और बारूद से जलने के निशान देखे गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ एक फोटो में, उनकी छाती पर बंधी पट्टी भी दिखाई दे रही थी।

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मामले में कितने लोग हुए गिरफ्तार?

टाइगर हमले मामले में अब तक लगभग 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस की जांच जारी है। मुंबई की एक विशेष MCOCA अदालत ने कथित शूटर समेत पांच आरोपियों की पुलिस कस्टडी 16 नवंबर तक बढ़ा दी है। घटना के बाद, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य अनिल पंडित ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी।