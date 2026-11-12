‘यहां डरना मना है’: टाइगर हमले के बाद बॉलीवुड की सुरक्षा पर बोले आशीष शेलार, कहा- ‘किसी से डरने की जरूरत नहीं’

शेलार ने कहा पुलिस कर रही कार्यवाही

आगे आशीष शेलार ने कहा कि ‘यहां डरना मना है, मैं बस इतना ही कह सकता हूं। दोषियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।’ इसके साथ ही उन्होंने बॉलीवुड जगत के सदस्यों से भी डर के आगे न झुकने की अपील की और दोहराया कि महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपेक्षा करती है और पुलिस प्रशासन इस दिशा में काम कर रहा है।'

हमले के बाद टाइगर से मिले

इस हमले के बाद आशीष शेलार ने टाइगर श्रॉफ से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा, ‘टाइगर श्रॉफ से मिलकर जुहू में हुई दुर्भाग्यपूर्ण गोलीबारी की घटना के बाद उनका हालचाल पूछा। हमारे समाज में हिंसा की ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने और शक्ति की कामना करता हूं।’