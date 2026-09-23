रकुल प्रीत सिंह: ग्रीस की सैर पर निकलीं अभिनेत्री, समुद्र किनारे दिए हॉट पोज; पति संग शेयर की तस्वीरें
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Wed, 23 Sep 2026 04:31 PM IST
सार
Rakul Preet Singh Photos: रकुल प्रीत सिंह ने सोशल मीडिया पर नई तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में वह काफी खुश नजर आ रही हैं। उनके साथ उनके पति भी हैं।
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विस्तार
बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ग्रीस की सैर पर निकली हैं। उनके साथ उनके पति और अभिनेता जैकी भगनानी भी हैं। अभिनेत्री ने यहां से अपनी शानदार तस्वीरें शेयर की हैं। उनकी तस्वीरों को फैंस पसंद कर रहे हैं।
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रकुल प्रीत की पोस्ट में क्या है?
रकुल प्रीत सिंह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ग्रीस टूर की तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में वह घूमते और इंजॉय करते हुए नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने अपने पति जैकी भगनानी के साथ भी तस्वीरें शेयर की हैं। यही नहीं अभिनेत्री ने समुंद्र किनारे बोल्ड पोज भी दिए हैं।
रकुल प्रीत सिंह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ग्रीस टूर की तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में वह घूमते और इंजॉय करते हुए नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने अपने पति जैकी भगनानी के साथ भी तस्वीरें शेयर की हैं। यही नहीं अभिनेत्री ने समुंद्र किनारे बोल्ड पोज भी दिए हैं।
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यूजर्स पसंद कर रहे तस्वीरें
तस्वीरें शेयर करते हुए अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा 'खुशियों से भरा कैमरा रोल।' रकुल प्रीत की तस्वीरों पर फैंस रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा 'आपको खुश देखकर अच्छा लगता है।' एक दूसरे यूजर ने लिखा 'वाह, क्या बात है। आपका फोटोग्राफर अच्छा है।' इसके अलावा कई यूजर्स ने उन्हें खूबसूरत बताया है।
तस्वीरें शेयर करते हुए अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा 'खुशियों से भरा कैमरा रोल।' रकुल प्रीत की तस्वीरों पर फैंस रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा 'आपको खुश देखकर अच्छा लगता है।' एक दूसरे यूजर ने लिखा 'वाह, क्या बात है। आपका फोटोग्राफर अच्छा है।' इसके अलावा कई यूजर्स ने उन्हें खूबसूरत बताया है।
रकुल प्रीत सिंह का करियर
रकुल प्रीत सिंह ने साउथ की फिल्मों से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी।
उनकी पहली फिल्म कन्नड़ भाषा में रिलीज हुई 'गिल्ली' (2009) थी।
रकुल प्रीत सिंह ने साउथ की फिल्मों से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी।
उनकी पहली फिल्म कन्नड़ भाषा में रिलीज हुई 'गिल्ली' (2009) थी।
रकुल प्रीत सिंह का वर्कफ्रंट
उन्होंने साल 2014 में फिल्म 'यारियां' से बॉलीवुड में कदम रखा था।
आखिरी बार वह 'पति पत्नी और वो दो' में नजर आईं थीं, जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा नहीं कर सकी।
इस फिल्म में उनके साथ आयुष्मान खुराना और वामिका गब्बी थे।
वह जल्द ही फिल्म 'रामायण' का हिस्सा होंगी।
वह तमिल फिल्म 'इंडियन 3' का भी हिस्सा होंगी।
उन्होंने साल 2014 में फिल्म 'यारियां' से बॉलीवुड में कदम रखा था।
आखिरी बार वह 'पति पत्नी और वो दो' में नजर आईं थीं, जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा नहीं कर सकी।
इस फिल्म में उनके साथ आयुष्मान खुराना और वामिका गब्बी थे।
वह जल्द ही फिल्म 'रामायण' का हिस्सा होंगी।
वह तमिल फिल्म 'इंडियन 3' का भी हिस्सा होंगी।
कब हुई रकुल प्रीत सिंह की शादी?
रकुल प्रीत सिंह ने जैकी भगनानी से 21 फरवरी 2024 को शादी की थी। यह शादी गोवा के एक होटल में निजी समारोह में हुई थी। इसमें परिवार के लोग और करीबी लोग ही शामिल हुए थे। दोनों के रिश्ते की शुरुआत कोरोना लॉकडाउन में शुरू हुई थी। दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते थे।
रकुल प्रीत सिंह ने जैकी भगनानी से 21 फरवरी 2024 को शादी की थी। यह शादी गोवा के एक होटल में निजी समारोह में हुई थी। इसमें परिवार के लोग और करीबी लोग ही शामिल हुए थे। दोनों के रिश्ते की शुरुआत कोरोना लॉकडाउन में शुरू हुई थी। दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते थे।
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