वायरल वीडियो: 'पति चोर', कोमल रानी स्वर्णकार पर भड़कीं राखी सावंत, गोविंदा के निजी जीवन पर भी दिया बड़ा बयान
Rakhi Sawant: हाल ही में बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए थे। इससे पहले भी दोनों को कई बार साथ देखा गया है। अब इस मामले पर राखी सावंत ने गोविंदा को लेकर बड़ा बयान दिया है। जानिए उन्होंने क्या कहा।
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गोविंदा पर भड़कीं राखी सावंत
पैपराजी से बात करते हुए राखी सावंत ने गोविंदा को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, 'गोविंदा जी, पूरा देश नाराज है आपसे।' इसके बाद राखी सावंत की बात जल्द ही कोमल रानी स्वर्णकार पर आ गईं।
कोमल पर तंज कसते हुए राखी ने पूछा, 'ये कोमल कौन है? ये मेरे बारे में बकवास कर रही है और दूसरे सेलेब्स के बारे में भी बकवास कर रही है। चिची भैया ने इसको ये पंख दिए हैं।'
राखी ने आगे कोमल को सीधे तौर पर चेतावनी भी दी। उन्होंने सुनीता का जिक्र करते हुए कहा, 'सुन, मेरी नाद में नहीं लगना। मैं सुनीता नहीं हूं, तेरी धज्जियां उड़ा के रख दूंगी।' इतना ही नहीं, राखी ने गोविंदा से जुड़ी अफवाहों को लेकर कोमल को 'पति चोर' भी कह दिया।
बातचीत के दौरान पैपराजी ने राखी से कोमल के कथित तौर पर सिंदूर लगाने को लेकर भी सवाल किया। इस पर राखी ने तंज कसते हुए पूछा, 'हां, चिची भैया के नाम का सिंदूर?'
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राखी ने इस दौरान गोविंदा के लिए अपनी पुरानी दीवानगी का भी जिक्र किया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में अभिनेता से अपने 65,999 रुपये वापस करने की मांग कर डाली। राखी ने दावा किया कि उन्होंने बचपन से गोविंदा की फिल्में देखने में इतनी रकम खर्च की है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें वो पैसे वापस चाहिए।
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