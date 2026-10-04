बिग बॉस 20: जब मीडिया में बनाई गई थी खराब छवि, इस शो के बाद बदला लोगों का नजरिया; सलमान खान ने किया खुलासा

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हाल ही में वीकएंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने बताया कि बॉलीवुड डेब्यू करने के बाद मीडिया में उनकी इमेज काफी खराब बना दी गई थी। कभी विवादित कोर्ट केस तो कभी उनके रिलेशनशिप के चलते उन्हें काफी गलत तरीके से पेश किया गया था। लेकिन सलमान ने 10 का दम शो के बाद अपनी इमेज को बदल दिया।शो में काजी तौकीर से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'फिल्म मैंने प्यार किया के बाद मेरी पर्सनल लाइफ, रिश्तों, फिल्मों और कोर्ट केस को लेकर मीडिया में उनके बारे में काफी नकारात्मक बातें होने लगी थीं। 'उस समय जब भी मैं अखबार खोलता या टीवी देखता था, तो मेरे बारे में नेगेटिव खबरें ही दिखाई जाती थीं। इसके बाद मुझे टीवी शो 10 का दम ऑफर हुआ। लेकिन मैं शुरुआत में इसे नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे खिलाफ पहले से ही काफी नेगेटिव माहौल बना हुआ है।'