प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय-अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह और उनके पति गौरव शाह से मुलाकात की। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय प्रवासियों ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए पश्चिमी देश का दौरा कर रहे हैं। मंगलवार शाम न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही 'मोदी, मोदी' के नारों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया था।

