रजा मुराद: मुश्ताक खान की अंतिम विदाई में बड़े सितारों की गैरमौजूदगी पर नाराज हुए एक्टर, कही ये बात

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अफसोस बात यह है...

रजा मुराद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने मुश्ताक खान की अंतिम यात्रा में बड़े कलाकारों की कम मौजूदगी पर बात की। उन्होंने कहा, 'अफसोस की बात तो यह है कोई भी स्टार उन्हें अपना आखिरी सलाम पेश करने नहीं आया। कोई बड़ा चेहरा नहीं आया।' विज्ञापन



रजा मुराद ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि कलाकार उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 50 मिनट तक भी नहीं निकाल पाए। उन्होंने मुश्ताक खान के संघर्ष और उनके अपने दम पर बनाए गए करियर का भी जिक्र किया। रजा मुराद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने मुश्ताक खान की अंतिम यात्रा में बड़े कलाकारों की कम मौजूदगी पर बात की। उन्होंने कहा, 'अफसोस की बात तो यह है कोई भी स्टार उन्हें अपना आखिरी सलाम पेश करने नहीं आया। कोई बड़ा चेहरा नहीं आया।'रजा मुराद ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि कलाकार उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 50 मिनट तक भी नहीं निकाल पाए। उन्होंने मुश्ताक खान के संघर्ष और उनके अपने दम पर बनाए गए करियर का भी जिक्र किया।

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मुश्ताक खान ने गुरुवार 24 सितंबर को अंतिम सांस ली। मुश्ताक खान लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी हालत काफी गंभीर थी और वह कैंसर की आखिरी स्टेज में थे। उनका मुंबई के नानावती अस्पताल में इलाज चल रहा था। यहीं उन्होंने आखिरी सांस ली।