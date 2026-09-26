रजा मुराद: मुश्ताक खान की अंतिम विदाई में बड़े सितारों की गैरमौजूदगी पर नाराज हुए एक्टर, कही ये बात
Mushtaq Khan Funeral: अभिनेता मुश्ताक खान के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। अब दिग्गज अभिनेता रजा मुराद ने मुश्ताक खान की अंतिम विदाई में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारों की गैरमौजूदगी पर निराशा जाहिर की है। जानिए उन्होंने क्या कहा।
विस्तार
अफसोस बात यह है...
रजा मुराद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने मुश्ताक खान की अंतिम यात्रा में बड़े कलाकारों की कम मौजूदगी पर बात की। उन्होंने कहा, 'अफसोस की बात तो यह है कोई भी स्टार उन्हें अपना आखिरी सलाम पेश करने नहीं आया। कोई बड़ा चेहरा नहीं आया।'
रजा मुराद ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि कलाकार उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 50 मिनट तक भी नहीं निकाल पाए। उन्होंने मुश्ताक खान के संघर्ष और उनके अपने दम पर बनाए गए करियर का भी जिक्र किया।
रजा मुराद ने कहा कि मुश्ताक खान ने कभी किसी की खुशामद नहीं की और अपनी मेहनत के दम पर इस मुकाम तक पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने काम के दम पर अपनी पहचान बनाई।
अपने वीडियो के आखिर में रजा मुराद ने फिल्म इंडस्ट्री में नाम और शोहरत को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि पैसा और प्रसिद्धि हमेशा रहने वाली चीजें नहीं हैं। ऐसे में इंसान को जमीन से जुड़े रहना और विनम्रता बनाए रखना जरूरी है।
देखें वीडियो-
मुश्ताक खान ने 'सड़क', 'दिल है कि मानता नहीं', 'साथी', 'आशिकी', 'जूनून', 'गुमराह', 'गोपी किशन', राजा', 'वेलकम', 'गदर', 'क्रन्तिवीर', 'हम हैं राही प्यार के', 'नाराज', 'सर' जैसी सैकड़ों फिल्मों में छोटे रोल किए। साथ ही वे 'अदालत', 'भारत एक खोज', 'वाघले की दुनिया' जैसे टीवी शोज में भी नजर आ चुके हैं।
ये भी पढ़ें- रामायण: मिस्टर बीस्ट बोले- जय श्रीराम, रणबीर कपूर ने उठाया शिव धनुष; यहां देखें फिल्म इवेंट की झलक