Ketaki Chitale: शरद पवार पोस्ट मामले में केतकी चितले ने खेला नया दांव, बॉम्बे हाई कोर्ट में दर्ज की याचिका

शरद पवार पोस्ट मामले में नया ट्विस्ट आया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक मराठी अभिनेत्री केतकी चितले ने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष एक नई याचिका दायर की है। याचिका में अभिनेत्री ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने पर पुलिस ने 15 मई को मराठी अभिनेत्री केतकी चितले को हिरासत में लिया गया था।

Marathi actress Ketaki Chitale files a fresh plea before Bombay High Court. In her plea, she called her arrest illegal.



She was arrested on May 15 for allegedly sharing a derogatory post on Facebook against NCP chief Sharad Pawar.