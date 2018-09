अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बनी रहने वाली पाकिस्तानी अभिनेत्री मीरा ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कह दिया है कि जिसके बाद वह सोशल मीडिया में ट्रोल हो रही हैं। दरअसल मीरा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि वह बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के साथ कब दिखाई देंगी यह उन्होंने अभी तय नहीं किया है।

I was once asked by an LA Times reporter - if you are a super star when will @iamSRK act with you ? I said No price is too high to pay for the privilege of owning yourself. I own myself and I will determine when I want to act with him.