{"_id":"628bec28d568fb7e2a27855f","slug":"oscar-winning-slumdog-millionaire-composer-a-r-ahman-explains-how-he-chooses-which-movies-to-work-on","type":"story","status":"publish","title_hn":"Cannes 2022: नायला अल खाजा की फिल्म में संगीत देंगे ए आर रहमान, बताया कैसे करते हैं फिल्मों का चयन","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: शशि सिंह Updated Tue, 24 May 2022 02:05 AM IST