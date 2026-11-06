200 करोड़ की रंगदारी मामला: सुकेश चंद्रशेखर केस में कोर्ट पहुंची नोरा फतेही, जानें पूरी डिटेल
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 06 Nov 2026 02:07 PM IST
सार
- कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर नोरा फतेही चर्चा में हैं।
- इस मामले में नोरा फतेही आज 06 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुईं।
- इस मामले में अभिनेत्री सरकारी गवाह हैं।
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विस्तार
अभिनेत्री नोरा फतेही आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची हैं। वह कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के रंगदारी मामले में एक गवाह हैं। दो नवंबर को कोर्ट ने नोरा को सबूत के लिए सरकारी गवाह के तौर पर पेश होने के लिए नया समन जारी किया था।
पहले पेश नहीं हुई थीं नोरा
बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने नोरा फतेही को 02 नवंबर 2026 को पेश होने के लिए समन जारी किया था। मगर अभिनेत्री तब पेश नहीं हुईं थीं। इसके बाद अदालत ने नोरा के व्यवहार पर सवाल उठाया। साथ ही कहा कि वह कोर्ट को हल्के में न लें। नोरा की तरफ से उनके वकील ने अर्जी दी थी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 6 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया था।
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पहले पेश नहीं हुई थीं नोरा
बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने नोरा फतेही को 02 नवंबर 2026 को पेश होने के लिए समन जारी किया था। मगर अभिनेत्री तब पेश नहीं हुईं थीं। इसके बाद अदालत ने नोरा के व्यवहार पर सवाल उठाया। साथ ही कहा कि वह कोर्ट को हल्के में न लें। नोरा की तरफ से उनके वकील ने अर्जी दी थी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 6 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया था।
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क्या है पूरा मामला?
बता दें कि नोरा फतेही का नाम इस मामले में दाखिल तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में गवाह के तौर पर शामिल है। इसी के चलते कोर्ट ने उन्हें अपना पक्ष रखने और गवाही देने के लिए तलब किया था। मगर, वह नहीं पहुंचीं। यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े जबरन वसूली केस का है।
यह केस कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलने और उसके पैसे को वैध बनाने (मनी लॉन्ड्रिंग) से जुड़ा है। केस में अब तक नोरा फतेही, जैकलीन फर्नांडिस जैसे सितारों के नाम सामने आ चुके हैं।
बता दें कि नोरा फतेही का नाम इस मामले में दाखिल तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में गवाह के तौर पर शामिल है। इसी के चलते कोर्ट ने उन्हें अपना पक्ष रखने और गवाही देने के लिए तलब किया था। मगर, वह नहीं पहुंचीं। यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े जबरन वसूली केस का है।
यह केस कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलने और उसके पैसे को वैध बनाने (मनी लॉन्ड्रिंग) से जुड़ा है। केस में अब तक नोरा फतेही, जैकलीन फर्नांडिस जैसे सितारों के नाम सामने आ चुके हैं।
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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही जांच
सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। इससे पहले अदालत ने चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना पॉलोज और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 170 (लोक सेवक का प्रतिरूपण करना), 384 (रंगदारी के लिए सजा) और 386 (मृत्यु या गंभीर चोट के भय से रंगदारी वसूलना) के तहत आरोप तय किए थे।
सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। इससे पहले अदालत ने चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना पॉलोज और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 170 (लोक सेवक का प्रतिरूपण करना), 384 (रंगदारी के लिए सजा) और 386 (मृत्यु या गंभीर चोट के भय से रंगदारी वसूलना) के तहत आरोप तय किए थे।
#WATCH | Rs 200 crore extortion case | Actress Nora Fatehi at Delhi's Rouse Avenue court after the court summoned her to appear for evidence. She is a witness in an extortion case linked to Sukesh Chandrasekhar https://t.co/i762g954uY— ANI (@ANI) November 6, 2026