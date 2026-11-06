200 करोड़ की रंगदारी मामला: सुकेश चंद्रशेखर केस में कोर्ट पहुंची नोरा फतेही, जानें पूरी डिटेल

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पहले पेश नहीं हुई थीं नोरा

बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने नोरा फतेही को 02 नवंबर 2026 को पेश होने के लिए समन जारी किया था। मगर अभिनेत्री तब पेश नहीं हुईं थीं। इसके बाद अदालत ने नोरा के व्यवहार पर सवाल उठाया। साथ ही कहा कि वह कोर्ट को हल्के में न लें। नोरा की तरफ से उनके वकील ने अर्जी दी थी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 6 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया था।

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अभिनेत्री नोरा फतेही आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची हैं। वह कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के रंगदारी मामले में एक गवाह हैं। दो नवंबर को कोर्ट ने नोरा को सबूत के लिए सरकारी गवाह के तौर पर पेश होने के लिए नया समन जारी किया था।