निकी मिनाज ने की म्यूजिक से रिटायरमेंट की घोषणा, बाद में ट्वीट डिलीट कर मांगी माफी

पॉप सिंगर निकी मिनाज ने सिंगिंग से रिटायरमेंट लेने का एलान किया है। निकी ने ट्विटर पर लिखा-मैंने रिटायर होने का फैसला लिया है। और अब मुझे अपना परिवार बनाना है। मुझे पता है आप लोग अब खुश हैं। मेरे प्रशंसकों के लिए, मुझे आखिरी सांस तक रैपर बनाए रखें।

I’m still right here. Still madly in love with you guys & you know that. In hindsight, this should’ve been a Queen Radio discussion & it will be. I promise u guys will be happy. No guests, just us talking about everything. The tweet was abrupt & insensitive, I apologize babe ♥️🙏 https://t.co/eS0oHipwtg