अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों अपनी फिल्म 'जोगीरा सारा रा रा' को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। इस बीच नवाजुद्दीन फिल्मों की टिकटों के बढ़े हुए दाम पर चिंता जताते नजर आए। इस दौरान एक्टर ने उन राज्यों का भी जिक्र किया, जो फिल्मों को सब्सिडी देते हैं। नवाजुद्दीन का कहना है कि इससे दर्शक बड़ी संख्या में फिल्म देखने आ सकते हैं।

#WATCH | Financial support is given to films in states like Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and others, which is a wonderful thing. My request is that the prices of tickets in multiplexes should be reduced so that people come in huge numbers to see the film: Actor Nawazuddin… pic.twitter.com/aClSZJ1v0d