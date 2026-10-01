फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   jailer 2 song Bindass is out featuring nora fatehi and sung by Anirudh Ravichander

जेलर 2: रिलीज हुआ रजनीकांत की फिल्म का तीसरा गाना, नोरा फतेही के डांस में दिखा दम; जानें कैसा है ‘बिंदास’

Thu, 01 Oct 2026 03:26 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Thu, 01 Oct 2026 03:26 PM IST
सार

 Jailer 2 song Bindass Released: फिल्म ‘जेलर 2’ के एल्बम से मेकर्स ने एक और नया गाना रिलीज किया है। इस गाने ‘बिंदास’ में नोरा फतेही काफी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। इस डांस नंबर को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। 

विज्ञापन
jailer 2 song Bindass is out featuring nora fatehi and sung by Anirudh Ravichander
बिंदास गाने में नोरा फतेही - फोटो : यूट्यूब ग्रैब

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ का तीसरा गाना ‘बिंदास’ मेंकर्स ने रिलीज कर दिया है। साउथ की इस बहुप्रतिक्षित फिल्म में नोरा फतेही काफी खास अंदाज में दिखाई दे रही हैं। जानें क्या खास है इस गाने में…

विज्ञापन

क्या खास है नोरा फतेही के गाने में? 

  • बिंदास फिल्म ‘जेलर 2’ का यह तीसरा गाना है। 
  • इस गाने में नोरा फतेही काफी बोल्ड अवतार में दिखाई दे रही हैं। 
  • बिंदास गाने को अनिरुद्ध रविचंदर और दीप्ति सुरेश ने गाया है। 
  • फिल्म  ‘जेलर 2’ के 12 गानों के एल्बम से यह तीसरा गाना रिलीज हुआ है। 
  • नोरा फतेही का यह गाना फिल्म के रिलीज की तरफ बढ़ते कदमों को दिखा रहा है। 

jailer 2 song Bindass is out featuring nora fatehi and sung by Anirudh Ravichander
रजनीकांत - फोटो : इंस्टाग्राम@sunpictures

बीते दिनों रिलीज हुए पहले दो गाने
कुछ दिनों पहले फिल्म ‘जेलर 2’ का एक हाई-एनर्जी गाने 'अला बोलेलो' के बाद अब फिल्म का दूसरा गाना 'वन सन, वन मून' का लिरिकल वीडियो यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। जहां  'वन सन, वन मून' में रजनीकांत की विरासत और उनके स्टारडम को दिखाया गया है। इस लिरिकल वीडियो में 'जेलर' के सीक्वल से रजनीकांत की कुछ नई झलकियां भी देखने को मिली थीं।

विज्ञापन
विज्ञापन

jailer 2 song Bindass is out featuring nora fatehi and sung by Anirudh Ravichander
रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 - फोटो : इंस्टाग्राम@sunpictures

कब रिलीज होगी फिल्म 'जेलर 2'?
'जेलर 2' का निर्देशन नेल्सन दिलीप कुमार ने किया है। इसे सन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में रजनीकांत के अलावा शिवराज कुमार, विद्या बालन, राम्या कृष्णन, योगी बाबू, मिर्ना और सूरज वेंजारामूडु भी नजर आएंगे। यह फिल्म 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed