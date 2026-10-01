जेलर 2: रिलीज हुआ रजनीकांत की फिल्म का तीसरा गाना, नोरा फतेही के डांस में दिखा दम; जानें कैसा है ‘बिंदास’

बीते दिनों रिलीज हुए पहले दो गाने

कुछ दिनों पहले फिल्म ‘जेलर 2’ का एक हाई-एनर्जी गाने 'अला बोलेलो' के बाद अब फिल्म का दूसरा गाना 'वन सन, वन मून' का लिरिकल वीडियो यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। जहां 'वन सन, वन मून' में रजनीकांत की विरासत और उनके स्टारडम को दिखाया गया है। इस लिरिकल वीडियो में 'जेलर' के सीक्वल से रजनीकांत की कुछ नई झलकियां भी देखने को मिली थीं।