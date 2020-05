गीतकार योगेश गौर का 77 साल की उम्र में निधन, लता मंगेशकर समेत अन्य कलाकारों ने जताया शोक

Alvida Yogesh saab. Writer of so many gems (Kahin Door Jab, Rimjhim Gire Saawan, Zindagi Kaisi Hai Paheli et al) - he always managed to find the sweet spot between simplicity and depth.



"जब मैं रातो में तारे गिनता हूँ

और तेरे कदमों की आहट सुनता हूँ

लगे मुझे हर तारा, तेरा दर्पण"