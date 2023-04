कमाल राशिद खान उर्फ केआरके सलमान खान की हालिया रिलीज फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। खुद को सबसे बड़ा फिल्म क्रिटिक मानने वाले कमाल आर खान ने मूवी को लेकर नेगिटिव रिव्यू दिया था, वहीं जब बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो एक्टर ने भाईजान को और भी ज्यादा ताना मारना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं इस मूवी से डेब्यू करने वाली शहनाज गिल पर भी अब केआरके ने तंज कसा है, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ताबड़तोड़ रिएक्शन दे रहे हैं।

केआरके लगातार फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं, अब उन्होंने पंजाब की कटरीना कैफ यानी शहनाज गिल की एक्टिंग पर उन्हें ट्रोल करते हुए ट्वीट कर लिखा है, 'क्या आपको लगता है कि शहनाज गिल ने कुछ ही दृश्यों में भयानक अभिनय किया है? क्या आपको लगता है कि वह अभिनय के ए को भी नहीं जानती हैं? हां के लिए लाइक करें।'

Do you think, Shenaaz Gill has done horrible acting in few scenes only? Do you think that she doesn’t know A also of acting? Like for yes and RT for NO.