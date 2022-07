KRK: बॉलीवुड फिल्मों को केआरके ने बताया वाहियात, कहा- बहुत जल्द खत्म हो जाएगा...

बॉलीवुड को कहा घटिया

हाल ही में केआरके ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है- बॉलीवुड के लोग अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं हैं और जनता पर उनकी वहियात घटिया फिल्में न देखने का आरोप लगा रहे हैं। अगर वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर सकते तो वे सुधार भी नहीं कर सकते और अच्छी फिल्में नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब यही है कि बहुत जल्द साउथ सिनेमा बॉलीवुड की जगह ले लेगा और बॉलीवुड खत्म हो जाएगा।

Bollywood people are not ready to accept their mistakes instead they are blaming public for not watching their Wahiyat Ghatiya films. If they can’t accept their mistakes then they can’t improve and make good films. It means south will take over and Bollywood will be finished.