कॉफी विद करण 9: क्यों सलमान से डरते थे करण? भाईजान ने सुनाया भूतिया कमरे का किस्सा; निजी जीवन पर हुए कई खुलासे

सलमान ने 12 दिन तक मुफ्त में की थी शूटिंग

शो के दौरान करण ने अपनी पहली मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि वह पहली बार चंकी पांडे के घर पर सलमान से मिले थे। इसी दौरान उन्होंने सलमान को फिल्म 'कुछ कुछ होता है' में एक रोल ऑफर किया था।



करण जौहर ने फिल्म 'कुछ कुछ होता है' से जुड़ा एक खास किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि सलमान खान ने फिल्म में अपने गेस्ट अपीयरेंस के लिए 12 दिन तक बिना फीस लिए शूटिंग की थी। करण ने फिल्म के क्लाइमैक्स सीन से जुड़ी एक घटना भी याद की।



क्लाइमैक्स सीन में हो गई थी गड़बड़ी

करण के मुताबिक, क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग के दौरान एक गलती हो गई थी। पूरी टीम ने पूरे दिन स्लो मोशन में शूटिंग की थी। इसके बाद आधी रात को करण सलमान के घर पहुंचे और उनसे अगले दिन एक दिन की शूटिंग और करने की गुजारिश की।



करण ने बताया कि सलमान उनकी बात मान गए और अगले दिन फिर से शूटिंग के लिए सेट पर पहुंच गए। फिल्म में सलमान की छोटी-सी भूमिका आज भी दर्शकों को याद है।