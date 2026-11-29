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उन्होंने साफ किया है कि फिलहाल फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर न तो कोई डील की गई है और न ही जल्द इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की योजना है। नमित चाहते हैं कि दर्शक फिल्म के विजुअल्स और संगीत का अनुभव बड़े पर्दे पर ही करें।

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रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 24 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसकी कमाई की रफ्तार अभी भी बनी हुई है। इसी बीच फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने इसके ओटीटी रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट दिया है।