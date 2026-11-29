{"_id":"6b0bdba57487b0ab3a002bfa","slug":"ramayana-worldwide-box-office-collection-ranbir-kapoor-movie-beat-ranveer-singh-dhurandhar-2-2026-11-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वर्ल्डवाइड कलेक्शन: 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा, 'धुरंधर 2' को पछाड़ बनी दूसरी सबसे कमाऊ भारतीय फिल्म","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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अब फिल्म ने रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पार कर लिया है। इसके साथ ही 'रामायण' दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। विज्ञापन नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर इस फिल्म ने रिलीज के तीन हफ्ते से ज्यादा समय में कमाई के मामले में कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।

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कितनी हुई 'रामायण' की कमाई?

5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'रामायण' ने 24 दिनों में दुनियाभर में 1814 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने भारत में अब तक 1015.20 करोड़ रुपये नेट और 1212.55 करोड़ रुपये ग्रॉस कमाए हैं।



वहीं, विदेशों में फिल्म की कमाई 602 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस तरह फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1814.55 करोड़ रुपये हो गया है।

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'पुष्पा 2' और 'बाहुबली 2' को भी छोड़ा पीछे

इस कमाई के साथ 'रामायण' ने अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2: द रूल' (1742 करोड़ रुपये) और प्रभास की 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' (1788 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म ने अब रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' को भी मात दे दी है, जिसने अपने लाइफटाइम रन में 1813.39 करोड़ रुपये कमाए थे।



'दंगल' से पीछे है 'रामायण'

अब इस लिस्ट में 'रामायण' के सामने सिर्फ आमिर खान की फिल्म 'दंगल' है, जिसने दुनियाभर में 2070.30 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी। यानी 'रामायण' को पहले नंबर पर पहुंचने के लिए अभी इस आंकड़े को पार करना होगा।

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