किरीट सोमैया: एक्टर के प्रदर्शन से खफा हुए भाजपा नेता, बोले- इमरान खान को तुरंत देश से निकाल देना चाहिए

इमरान के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

इससे पहले 12 अक्तूबर को भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इमरान खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसकी जानकारी भी उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर दी। उन्होंने लिखा, ‘मैंने गामदेवी पुलिस स्टेशन जाकर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने इमरान खान को तलब करने का आश्वासन दिया। पुलिस ने विदेशी नागरिक विभाग के एफआरआरओ को भी रिपोर्ट भेज दी है। मैंने मुंबई हवाई अड्डे पर इमीग्रेशन विभाग के एफआरआरओ में भी शिकायत दर्ज कराई। मैंने एफआरआरओ अधिकारी से भी बात की।’

I visited Gamdevi Police Station & asked action against Imran Khan. Police assured to Summon Imran Khan Police has sent a report to FRRO Foreign Citizen Division also I also filed complaint with FRRO Immigration Division at Mumbai Airport. I talked to the FRRO Officer also. https://t.co/3All9zLXhI — Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) October 12, 2026