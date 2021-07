राजद्रोह मामला: आयशा सुल्ताना के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार

के खिलाफ चल रहे राजद्रोह मामले पर केरल उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि आयशा के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक नहीं लगनी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रशासन को दो हफ्ते के अंदर ही जांच की प्रगति की जानकारी देने का निर्देश भी दिया है। बता दें, पिछले हफ्ते ही कोर्ट ने आयशा को अग्रिम जमानत देने का फैसला किया था लेकिन अब इस मामले में एक नई कड़ी जुड़ती नजर आ रही है।

Kerala High Court declines to stay the sedition case registered against filmmaker Aisha Sultana by the Kavaratti Police of Lakshadweep