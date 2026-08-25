Haiwaan Trailer: 'हैवान' के ट्रेलर में अक्षय ने डराया, संघर्ष करते दिखे सैफ; झलक दिखाकर भी बनाए रखा सस्पेंस
Haiwaan Trailer Release: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म 'हैवान' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार खलनायक के किरदार में नजर आए हैं।
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दो मिनट 34 सेकंड के ट्रेलर में दिखाया गया है कि शहर में एक अजीब तरह का खौफ है। कोई शख्स है जो लोगों का कत्ल कर रहा है। ट्रेलर में सैफ अली खान काफी हैरान और परेशान नजर आते हैं। इसके बाद पुलिस दिव्यांग बने सैफ अली खान को गिरफ्तार कर लेती है।
इसके बाद ट्रेलर में अक्षय कुमार की एंट्री होती है। वह एक्शन अवतार में नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार और सैफ अली खान के बीच संघर्ष होता है।
ट्रेलर देखने से पता चलता है कि फिल्म की कहानी बदले की भावना पर आधारित होगी।
ट्रेलर में अक्षय कुमार और सैफ अली खान के अलावा सैयामी खेर और बोमन ईरानी नजर आए हैं। इसमें दयानंद शेट्टी की भी झलक दिखी है। ट्रेलर देखकर फिल्म की कहानी का पता नहीं चलता है, बल्कि एक सस्पेंस बना रहता है। मेकर्स ने यह सवाल आपके दिमाग में छोड़ दिया कि क्यों और किसका बदला लेने के लिए अक्षय कुमार मासूमों की जान ले रहे हैं।
बता दें कि फिल्म 'हैवान' के जरिए अक्षय और सैफ अली खान करीब 18 साल बाद एक साथ पर्दे पर नजर आएंगे। इससे पहले इनकी जोड़ी को फिल्म 'टशन' में देखा गया था। इस फिल्म में बोमन ईरानी, सैयामी खेर और श्रिया पिलगांवकर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी।