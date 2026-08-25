Haiwaan Trailer: 'हैवान' के ट्रेलर में अक्षय ने डराया, संघर्ष करते दिखे सैफ; झलक दिखाकर भी बनाए रखा सस्पेंस

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विज्ञापन अक्षय कुमार और सैफ अली खान 18 वर्षों के बाद एक-साथ अपकमिंग फिल्म 'हैवान' में नजर आने वाले हैं। फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। फिल्म की रिलीज से पहले मेकर्स ने इसका ट्रेलर रिलीज किया है। इसमें अक्षय कुमार खलनायक की भूमिका में नजर आए हैं। जानिए ट्रेलर में क्या खास है?

ट्रेलर में क्या है?

दो मिनट 34 सेकंड के ट्रेलर में दिखाया गया है कि शहर में एक अजीब तरह का खौफ है। कोई शख्स है जो लोगों का कत्ल कर रहा है। ट्रेलर में सैफ अली खान काफी हैरान और परेशान नजर आते हैं। इसके बाद पुलिस दिव्यांग बने सैफ अली खान को गिरफ्तार कर लेती है।

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एक्शन अवतार में अक्षय कुमार

इसके बाद ट्रेलर में अक्षय कुमार की एंट्री होती है। वह एक्शन अवतार में नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार और सैफ अली खान के बीच संघर्ष होता है।

ट्रेलर देखने से पता चलता है कि फिल्म की कहानी बदले की भावना पर आधारित होगी।

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