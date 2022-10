करण जौहर बॉलीवुड के मशहूर निर्माता और निर्देशक हैं, जो अपनी फिल्मों के अलावा, कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। करण कुछ न भी करें तब भी विवादों का हिस्सा बन जाते हैं और इसी वजह अक्सर ट्विटर पर उनका नाम ट्रेंड होता है। हालांकि, इन सबके बावजूद करण जौहर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वह अपनी जिंदगी से जुड़ी छोटी-छोटी बातें इंस्टाग्राम या ट्विटर पर बताते रहते हैं। लेकिन अब करण जौहर ने अचानक ही ट्विटर को अलविदा कह दिया है। करण के इस फैसले से उनके फैंस हैरान रह गए हैं।

@kamaalrkhan why is #KaranJohar playing Victim card when he was the one who got you arrested. #Brahmastra 300 billion dollars collection forced him to leave Twitter? And #KaranJohar should we declare National Holiday out of mourning as you left Twitter? Chup Chap Nikal pic.twitter.com/1zc02pZeoL