Bullet Prakash: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता का निधन, फैंस दे रहे सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि

Karnataka Most Talented Comedy Actor Bullet Prakash Anna is No More ☹️☹️ Rest In peace #BulletPrakash Sir pic.twitter.com/JNMZPH3dpr

#BulletPrakash A Talented actor...a Great Friend...and a wonderful soul...We lost you.... Rest in Peace my friend... may god give strength to your family.. Om Shanthi 🙏😔 pic.twitter.com/S3ZPKlJJwy pic.twitter.com/zPJKCjtUek