सनी देओल इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'गदर 2' को लेकर सुर्खियों में हैं। बीते दिन एक्टर ने फिल्म की सफलता का जश्न मनाया। हालांकि, कुछ दिन पहले एक्टर को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। जहां एक फैन ने उनके साथ सेल्फी क्लिक कराने का प्रयास किया, जिस पर सनी देओल भड़क उठे। यह वीडियो ताबड़तोड़ वायरल हुआ, और सनी की खूब आलोचना भी हुई। वहीं, अब कंगना रणौत, एक्टर के समर्थन में आ गई हैं। साथ ही सेल्फी कल्चर पर बड़ा बयान देती देखी गई हैं।

कंगना रणौत ने एक ट्विटर यूजर की टिप्पणी का जवाब देते हुए सनी देओल का बचाव किया, और सेल्फी कल्चर की आलोचना की। शख्स ने एक ट्वीट में लिखा, 'पहली पीढ़ी के सितारों को ऐसा व्यवहार करते कभी नहीं देखा।' उन्होंने आगे कहा, 'हमेशा प्रसिद्धि और विशेषाधिकार के साथ बड़े हुए स्टार किड्स ही होते हैं, जो इस प्यार को हल्के में लेते हैं। चाहे वो शाहरुख हों या अमिताभ। हमेशा आभारी हूं।'

Any one such incidence in isolation can never be an indication of one’s intensions or behaviour, and selfie culture is horrible, people come very close to us we get subjected to all kinds of virals and viruses, love has many languages selfies and hugs are not the only ones 🙂