जिया खान केस: अब सीबीआई कोर्ट करेगी केस की सुनवाई, आठ साल से लंबित था मामला

बॉलीवुड की दिवंगत अभिनेत्री जिया खान मामले में अब सीबीआई कोर्ट 8 साल से लंबित केस की सुनवाई करेगी। सत्र अदालत जो जिया खान के कथित ब्वॉयफ्रेंड और केस के आरोपी सूरज पंचोली पर अभिनेत्री को आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा चला रही थी, ने कहा है कि मुकदमे को सीबीआई की एक विशेष अदालत में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

Actor Jiah Khan death case: CBI court will now hear the case pending for 8 yrs. The sessions court, which was conducting a trial against her boyfriend actor Suraj Pancholi on charges of alleged abetment, has said that the trial should be transferred to a spl CBI court