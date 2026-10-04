जया बच्चन: क्यों चर्चा में आया अभिनेत्री का वीडियो? गुलजार के साथ दिखीं अमिताभ की पत्नी; यूजर्स ने किए कमेंट

जया की हंसी पर फैंस ने प्रतिक्रिया दी है। कई यूजर्स ने कहा कि वह अभिनेत्री का ऐसा रूप देख रहे हैं जो बहुत कम देखने को मिलता है। एक यूजर ने लिखा, 'मुस्कुराती रहिए। मुस्कान आप पर अच्छी लगती है। गुलजार की 'गुड्डी'। मुस्कान तो हर किसी पर अच्छी लगती है।' एक और यूजर ने कमेंट किया, 'मैंने उन्हें पहली बार हंसते हुए देखा है।' एक और यूजर ने लिखा 'अरे, जया जी भी हंसती हैं।' एक फैन ने उनके लुक की तारीफ करते हुए कहा, 'मेरी ऑल-टाइम फेवरेट, जया जी जो बिना ज्यादा मेकअप के भी ग्रेसफुली उम्र के साथ और भी खूबसूरत लग रही हैं।' एक यूजर ने लिखा 'वाह, वो एक बार मुस्कुरा तो रही हैं।'