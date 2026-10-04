जया बच्चन: क्यों चर्चा में आया अभिनेत्री का वीडियो? गुलजार के साथ दिखीं अमिताभ की पत्नी; यूजर्स ने किए कमेंट
Jaya Bachchan: जया बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें अभिनेत्री गुलजार के साथ हैं। दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने फैंस का ध्यान खींचा है।
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वायरल वीडियो में अमिताभ अपनी पत्नी जया को स्टेज तक जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ने में मदद करते हुए दिख रहे हैं। जब वह गुलजार के पास पहुंचती हैं, तो गीतकार गुलजार उनके कंधे पर हाथ रखते हैं। इस दौरान दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है। गुलजार की बात सुनकर जया मुस्कुराती हैं और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। इस पल ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींचा है।
जया की हंसी पर फैंस ने प्रतिक्रिया दी है। कई यूजर्स ने कहा कि वह अभिनेत्री का ऐसा रूप देख रहे हैं जो बहुत कम देखने को मिलता है। एक यूजर ने लिखा, 'मुस्कुराती रहिए। मुस्कान आप पर अच्छी लगती है। गुलजार की 'गुड्डी'। मुस्कान तो हर किसी पर अच्छी लगती है।' एक और यूजर ने कमेंट किया, 'मैंने उन्हें पहली बार हंसते हुए देखा है।' एक और यूजर ने लिखा 'अरे, जया जी भी हंसती हैं।' एक फैन ने उनके लुक की तारीफ करते हुए कहा, 'मेरी ऑल-टाइम फेवरेट, जया जी जो बिना ज्यादा मेकअप के भी ग्रेसफुली उम्र के साथ और भी खूबसूरत लग रही हैं।' एक यूजर ने लिखा 'वाह, वो एक बार मुस्कुरा तो रही हैं।'
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- बता दें कि जया और गुलजार का साथ बहुत पुराना है।
- दोनों ने 1971 की फिल्म 'गुड्डी' में साथ काम किया था, जिसमें जया ने अपने शुरुआती दौर के सबसे यादगार किरदारों में से एक निभाया था।
- गुलजार का अमिताभ के साथ भी लंबे समय से पेशेवर रिश्ता रहा है और उन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया है।