अभिनेता शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म 'जवान' को लेकर छाए हुए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। एटली द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शाहरुख की भूमिका फैंस को काफी पसंद आ रही है। फिल्म में महिला शक्ति को भी दिखाया गया है। नयनतारा के अलावा फिल्म में शाहरुख खान की गर्ल गैंग ने फैंस का काफी ध्यान आकर्षित किया है। एक फैन ने 'जवान' को गर्ल पावर वाली फिल्म कहा, इस पर शाहरुख खान ने भी प्रतिक्रिया दी।

She has got it right… #Jawan is indeed about girl power. Vikram Rathore agrees too.