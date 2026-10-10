दृश्यम 3: विग की मांग पर क्यों अड़े थे अक्षय खन्ना? जयदीप अहलावत की ऐसे हुई एंट्री; गायतोंडे ने किए खुलासे
किरण जैन
Updated Sun, 11 Oct 2026 07:31 AM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 07:31 AM IST
सार
Kamlesh Sawant Interview: ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ में अक्षय खन्ना की जगह जयदीप अहलावत क्यों आए? क्या विग की मांग को लेकर अक्षय खन्ना और मेकर्स के बीच बात बिगड़ी थी? इन सवालों पर फिल्म में इंस्पेक्टर गायतोंडे का किरदार निभाने वाले अभिनेता कमलेश सावंत ने अपनी राय रखी है।
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विस्तार
कमलेश सावंत ने ‘दृश्यम' फ्रेंचाइजी में पुलिस इंस्पेक्टर गायतोंडे का किरदार निभाया है। फिल्म में उनके किरदार के लिए उन्हें काफी सराहना मिली। अब उन्होंने अमर उजाला डिजिटल से खास बातचीत में आखिरी पार्ट को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। जानिए उन्होंने क्या कहा।
क्या अक्षय खन्ना की जगह जयदीप अहलावत आए?
अमर उजाला डिजिटल से बातचीत में कमलेश सावंत कहते हैं, 'जयदीप अहलावत ग्रेट आर्टिस्ट हैं। हम सभी ने 'पाताल लोक' में उनका काम देखा है। कितना अच्छा काम किया है। लेकिन इस फिल्म में उन्हें अलग किरदार दिया गया है। उनका पद अलग है, नाम अलग है। ऐसा नहीं है कि अक्षय खन्ना की जगह उन्हें सिर्फ उनका किरदार निभाने के लिए लाया गया है।'
कमलेश ने आगे कहा, 'वैसे, जयदीप पहले से ही इस प्रोजेक्ट में थे। फिल्म में वकील इंद्रजीत शेट्टी की भूमिका के लिए पहले उन्हें चुना गया था। हालांकि, बाद में कास्टिंग में बदलाव हुआ और यह किरदार प्रकाश राज को मिला। तो ऐसा बिलकुल नहीं कि अक्षय ने मना किया तो जयदीप को लाया गया। वो तो पहले से इस फिल्म का हिस्सा थे।'
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क्या अक्षय खन्ना की जगह जयदीप अहलावत आए?
अमर उजाला डिजिटल से बातचीत में कमलेश सावंत कहते हैं, 'जयदीप अहलावत ग्रेट आर्टिस्ट हैं। हम सभी ने 'पाताल लोक' में उनका काम देखा है। कितना अच्छा काम किया है। लेकिन इस फिल्म में उन्हें अलग किरदार दिया गया है। उनका पद अलग है, नाम अलग है। ऐसा नहीं है कि अक्षय खन्ना की जगह उन्हें सिर्फ उनका किरदार निभाने के लिए लाया गया है।'
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कमलेश ने आगे कहा, 'वैसे, जयदीप पहले से ही इस प्रोजेक्ट में थे। फिल्म में वकील इंद्रजीत शेट्टी की भूमिका के लिए पहले उन्हें चुना गया था। हालांकि, बाद में कास्टिंग में बदलाव हुआ और यह किरदार प्रकाश राज को मिला। तो ऐसा बिलकुल नहीं कि अक्षय ने मना किया तो जयदीप को लाया गया। वो तो पहले से इस फिल्म का हिस्सा थे।'
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‘धुरंधर’ में विग पहनी, ‘दृश्यम’ में भी चाहते थे अक्षय खन्ना?
अक्षय खन्ना के विग पहनने की मांग करने और इसी वजह से फिल्म से अलग होने की खबरों पर कमलेश किसी एक पक्ष को गलत नहीं ठहराते।
इस मामले पर कमलेश ने कहा, 'देखिए, धुरंधर में उन्होंने विग पहनी थी और इसीलिए उन्होंने डिमांड कियी थी कि वो 'दृश्यम' में भी विग पहनेंगे और टकले नहीं दिखेंगे। लेकिन अब 'दृश्यम 2' में अगर उनका किरदार वैसा है तो कैसे बदलेंगे? वैसे, यहां एक्टर और फिल्ममेकर दोनों सही है।
कमलेश ने आगे कहा, 'विग पहनना है या नहीं, यह कलाकार का फैसला है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर, सबका अपना नजरिया होता है। फिल्म करनी है या नहीं, यह तय करने का हक हर कलाकार को है। इसमें कुछ गलत नहीं है।'
बता दें, ‘कमलेश सावंत ने ‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी में इंस्पेक्टर गायतोंडे का किरदार निभाया है। वहीं, अक्षय खन्ना ‘दृश्यम 2’ में आईजी तरुण अहलावत के रोल में नजर आए थे।
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अक्षय खन्ना के विग पहनने की मांग करने और इसी वजह से फिल्म से अलग होने की खबरों पर कमलेश किसी एक पक्ष को गलत नहीं ठहराते।
इस मामले पर कमलेश ने कहा, 'देखिए, धुरंधर में उन्होंने विग पहनी थी और इसीलिए उन्होंने डिमांड कियी थी कि वो 'दृश्यम' में भी विग पहनेंगे और टकले नहीं दिखेंगे। लेकिन अब 'दृश्यम 2' में अगर उनका किरदार वैसा है तो कैसे बदलेंगे? वैसे, यहां एक्टर और फिल्ममेकर दोनों सही है।
कमलेश ने आगे कहा, 'विग पहनना है या नहीं, यह कलाकार का फैसला है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर, सबका अपना नजरिया होता है। फिल्म करनी है या नहीं, यह तय करने का हक हर कलाकार को है। इसमें कुछ गलत नहीं है।'
बता दें, ‘कमलेश सावंत ने ‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी में इंस्पेक्टर गायतोंडे का किरदार निभाया है। वहीं, अक्षय खन्ना ‘दृश्यम 2’ में आईजी तरुण अहलावत के रोल में नजर आए थे।
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