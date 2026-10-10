दृश्यम 3: विग की मांग पर क्यों अड़े थे अक्षय खन्ना? जयदीप अहलावत की ऐसे हुई एंट्री; गायतोंडे ने किए खुलासे

अक्षय खन्ना के विग पहनने की मांग करने और इसी वजह से फिल्म से अलग होने की खबरों पर कमलेश किसी एक पक्ष को गलत नहीं ठहराते।इस मामले पर कमलेश ने कहा, 'देखिए, धुरंधर में उन्होंने विग पहनी थी और इसीलिए उन्होंने डिमांड कियी थी कि वो 'दृश्यम' में भी विग पहनेंगे और टकले नहीं दिखेंगे। लेकिन अब 'दृश्यम 2' में अगर उनका किरदार वैसा है तो कैसे बदलेंगे? वैसे, यहां एक्टर और फिल्ममेकर दोनों सही है।कमलेश ने आगे कहा, 'विग पहनना है या नहीं, यह कलाकार का फैसला है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर, सबका अपना नजरिया होता है। फिल्म करनी है या नहीं, यह तय करने का हक हर कलाकार को है। इसमें कुछ गलत नहीं है।'बता दें, ‘कमलेश सावंत ने ‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी में इंस्पेक्टर गायतोंडे का किरदार निभाया है। वहीं, अक्षय खन्ना ‘दृश्यम 2’ में आईजी तरुण अहलावत के रोल में नजर आए थे।