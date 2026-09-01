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दो करोड़ की लागत में बनी फिल्म ने लगाया अर्धशतक, बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' बनी ब्लॉकबस्टर; जानें कुल कलेक्शन
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: सिराजुद्दीन
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:27 PM IST
सार
Hanuman Ansh Box Office: नीम करोली बाबा पर पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। इसने बजट से कई गुना ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। जानिए फिल्म की कुल कमाई।
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हनुमान अंश कलेक्शन
- फोटो : अमर उजाला
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फिल्म 'हनुमान अंश' सात अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने बहुत धीमी शुरुआत की। पहले हफ्ते सुस्त शुरुआत करने के बाद दूसरे हफ्ते में यह बॉक्स ऑफिस की दौड़ से लगभग बाहर हो गई। फिर तीसरे और चौथे हफ्ते इसने अपने कलेक्शन से लोगों को चौंका दिया है।
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हनुमान अंश
- फोटो : यूट्यूब
'हनुमान अंश' का कलेक्शन
फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 10 लाख रुपये से शुरुआत की थी।
पहले हफ्ते में इसने 1.08 लाख रुपये कमाए हैं।
दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई घटी और इसने सिर्फ 40 लाख रुपये कमाए।
तीसरे हफ्ते में इसने 10.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।
चौथे रविवार को इसने सबसे ज्यादा 12.75 करोड़ रुपये कमाए।
बीते कल इसका कलेक्शन 5.50 करोड़ रुपये रहा।
फिल्म का कुल कलेक्शन 45.92 करोड़ रुपये हो गया है।
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हनुमान अंश फिल्म
- फोटो : वीडियो ग्रैब
बजट के हिसाब से कमाई
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 'हनुमान अंश' का बजट दो करोड़ रुपये है। इसका भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन अब 53.43 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि भारत में कुल नेट कलेक्शन 45.28 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस तरह से फिल्म ने बजट का कई गुना ज्यादा कलेक्शन किया है। अब यह फिल्म ब्लॉकबस्टर बन चुकी है।
फिल्म की स्टारकास्ट
विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म में महाराज जी के किरदार में अभिनेता शोभिनाव सत्या नजर आए हैं। उनके अलावा फिल्म में विहान शेज, चंदन के. आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे, भगवानदास पटेल और राजीव मिश्रा समेत कई और कलाकार हैं।
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हनुमान अंश फिल्म
- फोटो : वीडियो ग्रैब
क्या है हिट होने की वजह?
बताया जाता है कि इस फिल्म के लिए कोई बड़ा प्रचार-प्रसार नहीं किया गया। खबरें हैं कि पारंपरिक प्रमोशन करने के बजाय मेकर्स ने कुछ अलग-अलग जगहों पर भंडारे करवाए और बाबा नीम करोली का मैसेज लोगों तक पहुंचाया। इससे माउथ पब्लिसिटी का माहौल बना और लोग यह फिल्म देखने के लिए प्रेरित हुए। देखते-देखते लोग सिनेमाघरों का रुख करने लगे।
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