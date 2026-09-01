दो करोड़ की लागत में बनी फिल्म ने लगाया अर्धशतक, बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' बनी ब्लॉकबस्टर; जानें कुल कलेक्शन

1 of 6 हनुमान अंश कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला

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फिल्म 'हनुमान अंश' सात अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने बहुत धीमी शुरुआत की। पहले हफ्ते सुस्त शुरुआत करने के बाद दूसरे हफ्ते में यह बॉक्स ऑफिस की दौड़ से लगभग बाहर हो गई। फिर तीसरे और चौथे हफ्ते इसने अपने कलेक्शन से लोगों को चौंका दिया है।

2 of 6 हनुमान अंश - फोटो : यूट्यूब

'हनुमान अंश' का कलेक्शन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 10 लाख रुपये से शुरुआत की थी।

पहले हफ्ते में इसने 1.08 लाख रुपये कमाए हैं।

दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई घटी और इसने सिर्फ 40 लाख रुपये कमाए।

तीसरे हफ्ते में इसने 10.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

चौथे रविवार को इसने सबसे ज्यादा 12.75 करोड़ रुपये कमाए।

बीते कल इसका कलेक्शन 5.50 करोड़ रुपये रहा।

फिल्म का कुल कलेक्शन 45.92 करोड़ रुपये हो गया है।

3 of 6 हनुमान अंश फिल्म - फोटो : वीडियो ग्रैब

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4 of 6 हनुमान अंश - फोटो : यूट्यूब

फिल्म की स्टारकास्ट

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म में महाराज जी के किरदार में अभिनेता शोभिनाव सत्या नजर आए हैं। उनके अलावा फिल्म में विहान शेज, चंदन के. आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे, भगवानदास पटेल और राजीव मिश्रा समेत कई और कलाकार हैं।

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5 of 6 हनुमान अंश फिल्म - फोटो : वीडियो ग्रैब