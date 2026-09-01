तनुश्री ने इमरान हाशमी को लेकर कही चौंकाने वाली बात, 'आशिक बनाया आपने' से जुड़ा है मामला; यूजर्स ने पकड़ा सिर
Tanushree Dutta: तनुश्री दत्ता इमरान हाशमी को लेकर एक बयान देकर चर्चा में आ गई हैं। उनका वीडियो वायरल है। इस वीडियो पर फैंस कमेंट कर रहे हैं।
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तनुश्री दत्ता का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है 'आशिक बनाया आपने की शूटिंग के दौरान मेरे और इमरान हाशमी के बीच कुछ नहीं था। मेरी और इमरान हाशमी की केमिस्ट्री भाई-बहन जैसी थी। हम कैमरे पर किस कर रहे थे। ये बहुत टेक्निकल था। आप ऑनस्क्रीन किस का मजा नहीं ले पाते हैं।'
तनुश्री दत्ता का बयान चर्चा में आ गया है। इसकी वजह यह है कि तनुश्री दत्ता ने इमरान हाशमी के साथ फिल्म 'आशिक बनाया आपने' में बोल्ड सीन किए थे।
वीडियो पर कई यूजर ने कमेंट किए हैं।
- एक यूजर ने लिखा 'असल जिंदगी में इमरान हाशमी जेंटलमैन हैं।'
- एक दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा 'रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।'
- एक और यूजर ने लिखा 'टाइम निकलने के बाद लोग अपने जवाब बदल देते हैं।'
- एक और यूजर ने लिखा 'कृपया भाई-बहन ना कहें, हम इमरान हाशमी और उस किस का एहसास खो देंगे।'
- एक और यूजर ने पूछा है 'क्यों भाई बहन के रिश्ते को गाली दे रही हो?'
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ख्याल रहे कि तनुश्री दत्ता ने इमरान हाशमी के साथ फिल्म 'आशिक बनाया आपने' (2005), 'चॉकलेट' (2005) और 'गुड बॉय बैड बॉय' (2007) में काम किया था।
तनुश्री दत्ता को आखिरी बार 2010 में आई फिल्म 'अपार्टमेंट' में देखा गया था। इसमें रोनित रॉय और नीतू चंद्रा थे। इसके निर्देशक जग मुंद्रा थे।
'आवारापन 2' ने कितना कमाया?
वहीं इमरान हाशमी हाल ही में फिल्म 'आवारापन 2' में नजर आए। इसमें दिशा पाटनी और शबाना आजमी भी हैं। बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही है। 18 दिनों में इसने 148.46 करोड़ रुपये कमाए हैं। यह फिल्म 2007 में रिलीज हुई 'आवारापन' का सीक्वल है।