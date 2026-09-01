तनुश्री ने इमरान हाशमी को लेकर कही चौंकाने वाली बात, 'आशिक बनाया आपने' से जुड़ा है मामला; यूजर्स ने पकड़ा सिर

ख्याल रहे कि तनुश्री दत्ता ने इमरान हाशमी के साथ फिल्म 'आशिक बनाया आपने' (2005), 'चॉकलेट' (2005) और 'गुड बॉय बैड बॉय' (2007) में काम किया था।तनुश्री दत्ता को आखिरी बार 2010 में आई फिल्म 'अपार्टमेंट' में देखा गया था। इसमें रोनित रॉय और नीतू चंद्रा थे। इसके निर्देशक जग मुंद्रा थे।वहीं इमरान हाशमी हाल ही में फिल्म 'आवारापन 2' में नजर आए। इसमें दिशा पाटनी और शबाना आजमी भी हैं। बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही है। 18 दिनों में इसने 148.46 करोड़ रुपये कमाए हैं। यह फिल्म 2007 में रिलीज हुई 'आवारापन' का सीक्वल है।