जीवन या भीमा कॉन मूवी रिव्यू: अरशद का डबल रोल बेअसर; फिल्म देखकर हंसी आने से पहले आया एक सवाल- कब होगी खत्म?

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Movie Review 'जीवन या भीमा कॉन?' कलाकार अरशद वारसी , संजीदा शेख , विजय राज , ब्रिजेंद्र काला , पूजा चोपड़ा , अतुल परचुरे और जयवंत वाडकर लेखक मुक्ता भट्ट , अभिषेक डोगरा और मेघव्रत सिंह गुर्जर निर्देशक अभिषेक डोगरा निर्माता अनशु मिश्रा रिलीज डेट 4 सितंबर 2026 रेटिंग 2 /5

विज्ञापन अरशद वारसी अभिनीत फिल्म 'जीवन या भीमा कॉन?' रिलीज हो चुकी है। इस कहानी में वह सारे एंगल हैं, जिससे एक मजेदार क्राइम-कॉमेडी बनाई जा सकती थी। लेकिन फिल्म देखते हुए उम्मीद धीरे-धीरे थकान में बदलने लगती है। शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट दिलचस्प लगता है, वही आगे जाकर इतना खिंचता है कि इंटरवल के बाद कहानी क्या मोड़ लेगी, इससे ज्यादा चिंता यह होने लगती है कि फिल्म खत्म कब होगी।

कहानी



जीवन (अरशद वारसी) और योजना (संजीदा शेख) कर्ज में डूबे हुए हैं। जीवन ने नौकरी छोड़कर अपना रेस्टोरेंट शुरू किया था। कारोबार नहीं चला और कर्ज बढ़ता गया।



ऐसे में जीवन को अपने जैसा दिखने वाला भीमा मिलता है। यहीं से उसके दिमाग में एक योजना आती है। इसमें दो करोड़ की बीमा पॉलिसी अहम है। योजना भी उसका साथ देती है। लेकिन जिस काम को दोनों आसान समझ रहे थे, उसमें जल्द ही दूसरे लोग शामिल हो जाते हैं।



विनायक (विजय राज) और उसका साथी मन्नू (ब्रिजेंद्र काला) कहानी को अपराध की तरफ ले जाते हैं। इसके बाद बीमा और पैसों का मामला एक बड़े खेल में बदलने लगता है।



यहां तक फिल्म का सेटअप दिलचस्प है। लगता है कि आगे काफी कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन फिल्म इस मौके को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाती। कहानी धीरे-धीरे अपनी रफ्तार खो देती है।

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अभिनय



अरशद वारसी को इस फिल्म में देखकर सबसे पहले यही लगता है कि अभिनेता को पता है कि कॉमेडी कहां करनी है। लेकिन फिल्म को पता ही नहीं कि कॉमेडी कैसे लिखनी है। डबल रोल में अरशद दोनों किरदारों को अलग अंदाज देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें वैसी सिचुएशन नहीं मिलती, जहां उनकी कॉमेडी अपने आप निकलकर आए। वह अपने जाने-पहचाने अंदाज में कई जगह अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कमजोर डायलाग उनका साथ छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि अभिनेता तैयार है, बस सीन में मजा नहीं है।



संजीदा शेख योजना के किरदार में ठीक लगती हैं। वह इमोशनल और कॉमेडी सीन में अपनी तरफ से कोशिश करती हैं। लेकिन उनका किरदार इतना मजबूत लिखा ही नहीं गया कि वह फिल्म पर अपनी छाप छोड़ सकें।



विजय राज आते हैं तो उम्मीद बंधती है कि शायद अब फिल्म थोड़ी संभलेगी। लेकिन उनके विनायक को भी ऐसे डायलाग मिले हैं, जो उनके अभिनय से ज्यादा लेखन की कमजोरी दिखाते हैं। ब्रिजेंद्र काला भी अपने अनुभव के बावजूद उस कॉमेडी को नहीं बचा पाते, जिसकी उनसे उम्मीद की गई है।



पूजा चोपड़ा मकान मालकिन के किरदार में हैं। कहानी जरूरत पड़ने पर उन्हें बुलाती है... काम कराती है और फिर आगे बढ़ जाती है।

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निर्देशन



अभिषेक डोगरा का निर्देशन फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। ज्यादातर कहानी एक ही घर और एक ही कमरे में चलती है। सीमित लोकेशन अपने आप में दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां कुछ देर बाद लगता है कि किरदार एक-दूसरे के सामने बैठे हैं। बारी-बारी से कहानी समझा रहे हैं।



दूसरे हिस्से में हंगामा बढ़ता है... किरदार बढ़ते हैं। आवाजें बढ़ती हैं। लेकिन मजा नहीं बढ़ता। कई सीन्स में जबरदस्ती हंसाने की कोशिश साफ दिखाई देती है। सीन शुरू होते ही अंदाजा हो जाता है कि अब कॉमेडी परोसी जाएगी।



एक सीन में अरशद का किरदार खुद कहता है कि ‘यह मजेदार है’। मजेदार बात यह है कि उस सीन पर दर्शक हंसता नहीं है। यही फिल्म की सबसे बड़ी विडंबना है।

पटकथा और लेखन



पटकथा की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कई चीजें कहानी का हिस्सा कम ....उसे आगे बढ़ाने का जरिया ज्यादा लगती हैं। जहां कहानी अटकती है, वहां कोई नया किरदार या नई जानकारी आ जाती है।



योजना का नर्स होना इसका एक उदाहरण है। शुरुआत में लगता है कि यह बात आगे काम आएगी। लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल एक छोटी-सी जानकारी तक ही रह जाता है।



मकान मालकिन का ट्रैक भी अचानक जुड़ता है। फिर कहानी में उसकी जरूरत महसूस होने लगती है।



बीमा एजेंट का शक करना और पुलिस तक पहुंचना भी कहानी को आगे ले जाने की कोशिश है। लेकिन तब तक फिल्म इतनी धीमी हो चुकी होती है कि नया मोड़ भी खास उत्सुकता नहीं जगाता।



पहले भाग में घटनाएं तेजी से आगे बढ़ती हैं। दूसरे भाग में कहानी एक ही जगह अटक जाती है। इतने सारे किरदारों और उलझनों को संभालने के लिए जिस कसावट की जरूरत थी, वह यहां नहीं दिखती।