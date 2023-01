हंसल मेहता का नाम बॉलीवुड की लोकप्रिय हस्तियों में शुमार है। हंसल मेहता बॉलीवुड के जाने माने नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर हैं। हंसल विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, अपने बेबाक बयानों की वजह से उन्हें कभी-कभी ट्रोल्स का भी सामना करना पड़ता है। हाल ही में, हंसल मेहता अपनी अपकमिंग फिल्म 'फराज' को लेकर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर हंसल मेहता को उनकी फिल्म को लेकर खूब ट्रोल किया जा रहा है।हंसल मेहता सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल्स के तंज का शिकार हो रहे हैं। यूजर ने ट्विटर पर रिएक्ट करते हुए कहा, 'तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। तुम एक शेमलेस आदमी हो। तुम एक दर्दनाक ट्रेजिडी को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हो और इसके लिए तुमने विक्टिम्स की फैमिली से बात करना भी जरूरी नहीं समझा। तुम अपने देश में हुई घटनाओं पर फिल्में क्यों नहीं बनाते हो?' यह कमेंट आते ही हंसल मेहता ने उस कमेंट पर अपना रिएक्शन भी दे दिया।

हंसल मेहता ने कमेंट पर रिएक्ट करते हुए अपनी अपकमिंग फिल्म 'फराज' पर एक न्यूज आर्टिकल शेयर किया जिसमें कला की आजादी पर बात की गई थी। इसके जरिए उन्होंने शख्स को जवाब देते हुए कहा, 'उम्मीद करता हूं कि इस पीस को पढ़कर आप इस मामले पर और संतुलित विचारधारा इजाद कर पाएंगे। कृपया इसे पढ़ें।' यूजर्स ने भी कमेंट बॉक्स में हंसल मेहता का सपोर्ट किया।

Hopefully this piece gives you the chance to take a more balanced perspective on the issue. Please read.https://t.co/vAz8XF9Mzw https://t.co/68mcImKPMa

