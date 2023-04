हंसल मेहता बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर में से एक हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बेहतरीन फिल्में दी हैं। वहीं, हाल ही में उन्होंने फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तुलना पर काफी नाराजगी जताई है। दरअसल, यूजर्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर सवाल खड़ा करने को लेकर हंसल मेहता ने काफी खरी खोटी सुनाई है।

You judge a film by its B-O? Do you invest in films? If not, then the business of films is not your business. Simple economics will ensure corrections without your knowledgable interventions. Without your knowledgable intervention hopefully better films will get made and good… https://t.co/he68JlGotq