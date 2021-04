अक्षय कुमार के बाद अभिनेता गोविंदा भी कोरोना संक्रमित, खुद को किया होम क्वारंटीन

कोरोना महामारी की दूसरी लहर देश में तेजी से फैल रही हैं और ऐसे में लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो वहीं सेलेब्स के भी कोरोना संक्रमित होने की खबरें लगातार आ रही हैं। अब सुपरस्टार गोविंदा भी कोरोना की जद में आ गए हैं और उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। गोविंदा के प्रवक्ता ने एक्टर की तबियत की जानकारी दी है।

Actor Govinda tests positive for COVID-19. He has mild symptoms and is home quarantine: Actor's spokesperson



(Picture credit: Govinda's Instagram handle) pic.twitter.com/OoDMf5LvlG