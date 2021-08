Pradeep Guha: फिल्म निर्माता प्रदीप गुहा का निधन, कैंसर से थे पीड़ित

{"_id":"6120f6908ebc3e79e10e964f","slug":"fiza-producer-pradeep-guha-dies-of-cancer-in-mumbai","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pradeep Guha: \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e \u0928\u093f\u0930\u094d\u092e\u093e\u0924\u093e \u092a\u094d\u0930\u0926\u0940\u092a \u0917\u0941\u0939\u093e \u0915\u093e \u0928\u093f\u0927\u0928, \u0915\u0948\u0902\u0938\u0930 \u0938\u0947 \u0925\u0947 \u092a\u0940\u0921\u093c\u093f\u0924","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

सार बॉलीवुड जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। दरअसल, प्रोड्यूसर प्रदीप गुहा का आज मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में निधन हो गया।

बॉलीवुड जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। दरअसल, प्रोड्यूसर प्रदीप गुहा का आज मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में निधन हो गया। खबरों की मानें तो वह लीवर कैंसर (स्टेज 4) के शिकार थे। प्रदीप गुहा को शुक्रवार सुबह वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनका इलाज स्पेशलिस्ट डॉक्टर कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रदीप के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।



सोशल मीडिया पर कई सितारों ने प्रदीप गुहा को श्रद्धांजलि दी है। लारा दत्ता, दीया मिर्जा, अदनान सामी, रितेश देशमुख, शेखर कपूर और मनोज बाजपेयी सहित कई सितारों ने प्रदीप के निधन पर शोक जाहिर किया है।







दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी ने लिखा, 'अपने दोस्त के बारे में सुनकर गहरा सदमा और दुख हुआ। प्रदीप गुहाजी का निधन। आपकी आत्मा को शांति मिले प्रदीप।'





वहीं अभिनेत्री दीया मिर्जा ने लिखा, 'हमारे प्यारे पीजी के रूप में हम इतनी प्यार से उन्हें बुलाते थे। एक विकट पल...21 सालों से मैं आपको जानती थी आप बहुत जल्दी चले गए।'



Deeply shocked and saddened to hear about my friend @guhapradeep ‘s passing away !! May you rest in peace Pradeep 🙏 — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) August 21, 2021

Good bye my friend #Pradeep Guha

I will always be indebted for your genuine love n support to I needed n we all ⁦@Whistling_Woods⁩ international 4 your enriched guidance as a director on board since its birth.

U were the makers of many in our industry👍

RIP MY FRIEND🙏🏽 pic.twitter.com/Io33oh5gM3 — Subhash Ghai (@SubhashGhai1) August 21, 2021

Our Dearest PG as we so lovingly called him. A formidable force… i think back to the courage he consistently gave me over the 21 years i’ve known him. A man who truly empowered us. We will always work hard to make you proud PG 🙏🏻❤️🙏🏻 Gone too soon… @guhapradeep https://t.co/FyR7frz3MC — Dia Mirza (@deespeak) August 21, 2021

