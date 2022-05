PM Cares: पीएम केयर्स फंड में जाएगा प्रधानमंत्री को मिला इनाम, लता मंगेशकर अवॉर्ड में दिए गए थे एक लाख रुपये

पंडित दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर की याद में लता दीनानाथ पुरस्कार का आयोजन किया गया था और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस सम्मान के साथ ही पीएम मोदी को साथ में एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया गया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी धर्मार्थ संस्थान को दान करने का अनुरोध किया था। इसके बाद अब इस रकम को ट्रस्ट की तरफ से पीएम केयर्स फंड में दान करने का फैसला किया गया है। इसकी जानकारी दिवंगत गायिका लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के द्वारा दी गई है।

Such a gracious & noble gesture by our Hon’ble PM Shri Narendra Modi ji, of donating the cash prize component of the 1st ever Lata Deenanath Mangeshkar Award to charity! Our Trust has decided to donate it to the PM Cares Fund. @narendramodi @PMOIndia pic.twitter.com/srCy9SH9SE