The Kashmir Files: जल्द ही इस्राइल में रिलीज होगी ‘द कश्मीर फाइल्स’, विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर जाहिर की खुशी

बीते महीने रिलीज हुई विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स देशभर में काफी पसंद की गई थी। फिल्म ने रिलीज के साथ ही कई रिकॉर्ड तोड़े और कई रिकॉर्ड कायम किए थे। कश्मीर में हुए अत्याचार की कहानी बयां करती इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों की तरफ से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। इसीबीच अब इस फिल्म से जुड़ी एक और खबर सामने आई हैं।

हाल ही में फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि देश में धमाल मचाने के बाद अब उनकी फिल्म विदेश में भी तहलका मचाने को तैयार है। फिल्म मेकर ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, भारी मांग पर द कश्मीर फाइल्स 28 अप्रैल को इस्राइल में रिलीज हो रही है। मैं फिल्म के पोस्टर के उद्घाटन के लिए हमारे स्टूडियो में आने के लिए महावाणिज्य दूत कोब्बी शोशानी को धन्यवाद देता हूं। यह आतंकवाद से लड़ने और मानवता को बढ़ावा देने के हमारे आने वाले लक्ष्य को साझा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

BRILLIANT NEWS:

On huge demand, #TheKashmirFiles is releasing in ISRAEL on 28th April. I thank Consul General @KobbiShoshani for coming to our studio to inaugurate the poster of TKF. It’s is a major step in sharing our coming goal of fighting terrorism and promoting humanity. pic.twitter.com/ZkDOexhIXp