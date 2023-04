एलन मस्क के जरिए बनाए गए ट्विटर के नए नियमों का लागू होना शुरू हो गया है। बीते दिन इसी के तहत कई मशहूर हस्तियों ने अपना ब्लू टिक खो दिया। इस तरह सितारे भी ट्विटर पर एक आम आदमी की सूची में शामिल हो गए। ब्लू टिक खोने वाले सेलेब्स की लिस्ट में अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारे शामिल थे। हालांकि, कुछ ने इसकी सदस्यता फीस भरकर वापस से अपना ब्लू टिक हासिल कर लिया। इसी बीच दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को भी ब्लू टिक वापस मिला, जिसे देखकर पूर्व-ट्विटर इंडिया प्रमुख मनीष माहेश्वरी ने आपत्ति जताई, माहेश्वरी के ट्वीट के बाद उन्हें सोशल मीडिया यूजर्स आड़े हाथों ले रहे हैं।

पूर्व-ट्विटर इंडिया प्रमुख मनीष माहेश्वरी ने ट्वीट कर एलन मस्क से सवाल पूछ डाला। माहेश्वरी ने लिखा, 'आश्चर्य है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फोन नंबर को कैसे वेरिफाइड किया? या तो आप झूठ बोल रहे हैं या लोगों ने अपने फोन को बाद के जीवन में ले जाने का तरीका खोज लिया है।' माहेश्वरी का यह ट्वीट देखकर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस नाराज हो उठे हैं और उन्होंने उल्टा पूर्व ट्विटर इंडिया प्रमुख को ही आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है।

Wondering how @itsSSR verified his phone number @elonmusk? Either you are lying or people have figured out a way to carry their phone in afterlife. pic.twitter.com/QENiHCLjPp