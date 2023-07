ग्रेटा गेरविग की फिल्म 'बार्बी' बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म ने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। हालांकि, यह अपनी रिलीज के साथ ही विवादों से भी घिरी हुई है। कुछ लोगों ने फिल्म में कथित पुरुष-विरोधी नारीवाद के बारे में चिंता जताई है। वहीं, अब बार्बी की आलोचना करने वालों में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का भी नाम जुड़ गया है। मस्क ने ट्वीट कर 'ओपेनहाइमर' के साथ ही रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म 'बार्बी' पर निशाना साधा है।

ट्विटर के मालिक और चर्चित बिजनेसमैन एलन मस्क सुर्खियों में रहना बखूबी जानते हैं। एलन को बिजनेस के साथ-साथ राजनीति और एंटरटेनमेंट फील्ड में भी दिलचस्पी लेते देखा जाता है। एलन ने हाल ही में दुनियाभर में बंपर कमाई कर रही फिल्म 'ओपेनहाइमर' पर निशाना साधा था। वहीं, अब उन्होंने इसी के साथ रिलीज हुई फिल्म 'बार्बी' को भी आड़े हाथों ले लिया है।

It you take a shot every time Barbie says the word "patriarchy", you will pass out before the movie ends