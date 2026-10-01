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रिहाना के घर गोलीबारी मामला: आरोपी महिला पर हत्या की कोशिश समेत 14 आरोप तय; जानिए अदालत ने क्या कहा?

Thu, 01 Oct 2026 07:51 AM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Thu, 01 Oct 2026 07:51 AM IST
सार

Singer Rihanna Home Firing Incident: हॉलीवुड सिंगर रिहाना के घर हुई फायरिंग मामले में आरोपी महिला पर हत्या की कोशिश करने का आरोप तय हुआ है। इसके अलावा कई अन्य गंभीर अपराधों में भी आरोप लगे हैं।

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Woman accused of firing at home of Singer Rihanna indicted on attempted murder with assault weapon
रिहाना - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार
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हॉलीवुड की मशहूर सिंगर रिहाना के बेवर्ली हिल्स स्थित घर के पास इस साल मार्च में गोलीबारी की घटना हुई थी। उनके घर की तरफ एक महिला ने बार-बार फायरिंग की थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इस महिला पर कोर्ट में केस चल रहा है। महिला पर हत्या की कोशिश समेत 14 गंभीर अपराधों के आरोप लगे हैं। 

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Woman accused of firing at home of Singer Rihanna indicted on attempted murder with assault weapon
रिहाना - फोटो : इंस्टाग्राम

कोर्ट ने क्या कहा?
फ्लोरिडा की एक महिला पर आरोप है कि उसने रिहाना और रैपर रॉकी के घर पर राइफल से गोली चलाई। गोली उस ट्रेलर पर लगी, जिसमें यह मशहूर कपल मौजूद था। उस नर्सरी पर भी लगी, जहां उनके बच्चे थे। अब एक ग्रैंड जूरी ने उस महिला पर हत्या की कोशिश समेत 14 गंभीर अपराधों के आरोप तय किए हैं। ऑरलैंडो की रहने वाली 36 वर्षीय आरोपी महिला इवाना लिसेट ऑर्टिज के खिलाफ लगे इन आरोपों की जानकारी लॉस एंजिल्स काउंटी के जज ने बुधवार को सार्वजनिक की।

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Woman accused of firing at home of Singer Rihanna indicted on attempted murder with assault weapon
रिहाना - फोटो : इंस्टाग्राम

26 लाख डॉलर की जमानत राशि पर हिरासत का आदेश
कोर्ट में पीले रंग के जेल के कपड़े पहने हुए आरोपी ऑर्टिज ने सिर्फ अपने वकील से बात की। वकील ने आरोपी की तरफ से 'बेगुनाह' होने की दलील दी। इसके बाद जज ने उसे 26 लाख डॉलर की जमानत राशि पर हिरासत में रखने का आदेश दिया।
मालूम हो कि यह फैसला एक दूसरे जज के उस आदेश के एक दिन बाद आया, जिसमें कहा गया था कि ऑर्टिज मानसिक रूप से मुकदमे का सामना करने के काबिल है। ऑर्टिज की कई महीनों तक चली मानसिक जांच के दौरान सीक्रेट ग्रैंड जूरी की कार्यवाही हुई। जूरी ने 18 जून को अपना आरोप-पत्र सौंपा, लेकिन जज के उसके काबिल होने पर फैसला सुनाने तक इसे तीन महीने तक गुप्त रखा गया। अब, जो मामला रुका हुआ लग रहा था, संभव है कि वह तेजी से मुकदमे की ओर बढ़ रहा है।

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Woman accused of firing at home of Singer Rihanna indicted on attempted murder with assault weapon
सिंगर रिहाना - फोटो : इंस्टाग्राम@badgalriri

कब हुई थी गोलीबारी की घटना?
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी महिला ने 08 मार्च को सिंगर रिहाना के घर के पास सेमी-ऑटोमैटिक राइफल से गोली चलाई थी। घटना के समय रिहाना, उनके पार्टनर और बच्चे घर के अंदर ही थे। गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ। अधिकारियों का आरोप है कि महिला ने एक टेस्ला कार चलाई और उसे उस मशहूर गायिका और उनके रैप स्टार पार्टनर रॉकी की बेवर्ली हिल्स इलाके में मौजूद प्रॉपर्टी के गेट तक ले गई। वहां उसने खिड़की से AR-15 स्टाइल की राइफल बाहर निकाली और प्रॉपर्टी तथा पड़ोस के घर की तरफ कम से कम 20 राउंड गोलियां चलाईं।

Woman accused of firing at home of Singer Rihanna indicted on attempted murder with assault weapon
सिंगर रिहाना - फोटो : अमर उजाला

रिहाना को मारना चाहती थी आरोपी?
डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी अलेक्जेंडर बॉट ने कोर्ट के बाहर कहा, 'यह रिहाना को मारना चाहती थी। बाकी सभी लोग तो बस अनजाने में इसकी चपेट में आ गए'। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, गोलियां एयरस्ट्रीम ट्रेलर को चीरती हुई निकल गईं। गोलीबारी के दौरान गोलिायं घर के उस नर्सरी वाले कमरे की दीवार पर भी लगीं, जहां कपल के तीन छोटे बच्चे अपनी नैनी के साथ मौजूद थे। रिहाना की मां और घर के कई कर्मचारी भी वहां मौजूद थे, और अधिकारियों का कहना है कि उसने पड़ोसी के घर की तरफ भी गोलियां चलाईं।

ऑर्टिज के वकील ने क्या कहा?
ऑर्टिज के वकील, डिप्टी पब्लिक डिफेंडर डेरेक डिलमैन ने अदालत के बाहर मीडिया से बात नहीं की। उन्होंने आरोपों पर सार्वजनिक बचावकर्ता के कार्यालय से टिप्पणी मांगने वाले संदेश का तत्काल जवाब नहीं दिया गया। उसके दोषी न होने की दलीलों के अलावा, उसके वकीलों ने सार्वजनिक रूप से आरोपों पर कुछ नहीं कहा, केवल यह कहा है कि वे उसके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करेंगे। जांचकर्ताओं ने कहा कि गिरफ्तारी के दिन ऑर्टिज ने उनसे कहा, 'मैं हत्या का प्रयास नहीं कर रही थी'।

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