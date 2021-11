Drugs Cruise Case: शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को जारी हो सकता है तीसरा समन, दूसरे समन के बाद मांगा था समय

मुंबई ड्रग्स क्रूज मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को तीसरा समन भी जारी किया जा सकता है। दरअसल, इस मामले में पूजा को पहले दूसरा समन भी जारी किया गया था। जिसके लिए उन्होंने जांच एजेंसी ने थोड़ आर समय मांगा था। मुंबई पुलिस के मुताबिक ड्रग-ऑन-क्रूज जबरन वसूली मामले में अब तक 20 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।

गौरतलब है कि मुंबई क्रूज ड्रग बस्ट मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के खिलाफ एसआईटी जबरन वसूली के आरोपों की जांच कर रही है। इसी मामले में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया था। हालांकि, उन्होंने तबियत खराब होने का हवाला देकर जांच टीम से समय मांगा था।

Mumbai | Second summon was issued to actor Shahrukh Khan's manager Pooja Dadlani in which she had sought more time. Now, there could be the issuance of a third summon too. So far 20 people have recorded their statements in the drugs-on-cruise extortion case: Mumbai Police