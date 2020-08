निर्देशक व अभिनेता निशिकांत कामत का निधन, 50 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

Director #NishikantKamat passed away at 1624 hours today. He was suffering from Liver Cirrhosis for the past two years: AIG Hospitals, Hyderabad https://t.co/86NL4bEJR4



निशिकांत कामत ने निर्देशक के तौर पर लंबे समय तक काम किया। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में अभिनय भी किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मराठी फिल्मों से की थी। निशिकांत कामत ने साल 2005 में मराठी फिल्म डोंबिवली फास्ट से अपने करियर की शुरुआत की। अपनी पहली ही फिल्म से उन्हें काफी नाम कमाया। फिल्म डोंबिवली फास्ट मराठी सिनेमा की शानदार फिल्म साबित हुई। इसके बाद उन्होंने कई मराठी फिल्मों और बॉलीवुड फिल्मों का निर्देशन किया था। निशिकांत के निधन पर अजय देवगन ने शोक जाहिर किया है।

My equation with Nishikant was not just about Drishyam, a film which he directed with Tabu and me. It was an association that I cherished. He was bright; ever-smiling. He has gone too soon.