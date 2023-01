'बसंती इन कुत्तों के आगे मत नाचना..' जैसे कई हिट डायलॉग बोलने वाले हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी में एक से बढ़कर एक हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। 'हीमैन' की इन फिल्मों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अभिनेता की पॉपुलैरिटी का आलम यह है कि आज भी धर्मेंद्र द्वारा बोले हुए डायलॉग्स लोगों की जुबान पर रहते हैं। आज भी देशभर में फैले उनके फैंस का मानना है कि धर्म पाजी जैसा न कोई था और न कभी कोई होगा। ऐसे में सबके चहेते धर्मेंद्र अपने इन्हीं फैंस से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहते हैं और आए दिन अपनी तस्वीरें साझा करते हैं। इसी क्रम में आज धर्मेंद्र ने अपनी एक ऐसी तस्वीर साझा की है, जिसे देखकर लोगों को पुराने दिनों की याद आ जाएगी।

A photo , which was still with Anwar ….grandson of Jaan Mohammed who clicked my photos for Filmfare talent contest…. …..Today Anwar came to meet me and showed this left out photo….. i grabbed it to show this to you all. Hope you like it. pic.twitter.com/NfQPJXtE1i