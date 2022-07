Viral: रेड लाइट जंप करने वालों को दिल्ली पुलिस ने करीना कपूर के 'पू' अंदाज में दी सीख, नायाब है ये तरीका

हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अपने अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक तेज रफ्तार से चलती हुई गाड़ी आती है। उसके बाद ट्रैफिक लाइट की रेड लाइट में करीना कपूर कभी खुशी कभी गम का डायलॉग कहती नजर आती हैं कि 'कौन है ये जिसने दोबारा मुडकर मुझे नहीं देखा'। दरअसल वीडियो में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने और रेड लाइट पर न रूकने वालों पर तंज कसा गया था। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Who's that traffic violator?



Poo likes attention, so do the traffic lights !#RoadSafety#SaturdayVibes pic.twitter.com/ZeCJfJigcb