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इस बार कहानी में बड़ा ट्विस्ट

मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म का निर्देशन अजय सिंह कर रहे हैं। इस बार फिल्म की कहानी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जहां पहली फिल्म में हवाई जहाज के अंदर हीरे की चोरी की कहानी दिखाई गई थी, वहीं इसके दूसरे पार्ट में चोरी का खेल एक क्रूज शिप पर देखने को मिलेगा। इस बार कहानी का फोकस एक बेशकीमती मुकुट होगा।

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साल 2023 में आई फिल्म 'चोर निकल के भागा' की सफलता के बाद अब इसका दूसरा पार्ट 'चोर निकल के भागा 2' आने वाला है। फिल्म में एक बार फिर यामी गौतम और सनी कौशल की जोड़ी नजर आएगी।