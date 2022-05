{"_id":"6284865beab8055183373d64","slug":"chethana-raj-death-due-to-plastic-surgery-case-registered-against-hospital-for-medical-negligence","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Chethana Raj: चेतना राज प्लास्टिक सर्जरी मामले में अस्पताल के खिलाफ दर्ज हुआ मामला, अभी तक नहीं हुई कोई गिरफ्तारी","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: वर्तिका तोलानी Updated Wed, 18 May 2022 11:08 AM IST